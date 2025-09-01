Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag gesucht

So bewegt sich Barclays

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 3,61 GBP zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,61 GBP zu. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 3,61 GBP zu. Mit einem Wert von 3,59 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.297.634 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 3,78 GBP. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 4,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,14 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 68,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,080 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 29.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,19 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,419 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

