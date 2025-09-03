Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 3,66 GBP.
Die Barclays-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 3,66 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 3,66 GBP. Bei 3,73 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 9.622.222 Barclays-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,78 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 3,29 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,14 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,58 Prozent.
Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,091 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,65 Prozent auf 7,19 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Barclays-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,419 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
