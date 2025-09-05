Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Barclays gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Barclays konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 3,64 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 3,64 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 3,66 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 3,64 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.520.450 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei 3,78 GBP markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,14 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,080 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,101 GBP belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,40 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,08 GBP je Aktie erzielt worden. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,419 GBP in den Büchern stehen haben wird.

