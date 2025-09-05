DAX23.740 +0,6%ESt505.338 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.170 +0,3%Euro1,1731 +0,1%Öl66,65 +1,5%Gold3.612 +0,7%
So entwickelt sich Barclays

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays verteuert sich am Vormittag

08.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Barclays gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 3,64 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,22 EUR -0,05 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 3,64 GBP. Bei 3,65 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,64 GBP. Bisher wurden heute 448.333 Barclays-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 3,78 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,97 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,14 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,101 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.

Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,32 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,19 Mrd. GBP ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Barclays wird am 22.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
