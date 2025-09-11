Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays steigt am Nachmittag

Kurs der Barclays

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,81 GBP.

Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Barclays-Aktie bei 3,81 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,80 GBP. Zuletzt wechselten via London 6.340.662 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,81 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,16 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 43,18 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,101 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Barclays-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,419 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

