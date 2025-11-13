DAX24.326 -0,2%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1617 +0,2%Öl62,50 -0,3%Gold4.233 +0,9%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag nahezu unbewegt

13.11.25 09:22 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Barclays hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Barclays-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 4,29 GBP.

Aktien
Barclays plc
4,87 EUR 0,01 EUR 0,21%
Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Barclays-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,29 GBP. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 4,31 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 4,28 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,31 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.035.475 Stück gehandelt.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,31 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,86 Prozent.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,091 GBP ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,11 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 7,17 Mrd. GBP gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Barclays die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,432 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Alle: Alle Empfehlungen

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen