Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Barclays im Fokus

Die Aktie von Barclays zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Barclays-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 3,78 GBP.

Die Barclays-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 3,78 GBP. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 3,83 GBP. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 3,78 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,80 GBP. Bisher wurden via London 4.150.378 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 3,86 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 2,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (2,16 GBP). Abschläge von 42,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,080 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,101 GBP je Barclays-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,12 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,419 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt