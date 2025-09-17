Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays präsentiert sich am Nachmittag stärker

So bewegt sich Barclays

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 3,82 GBP.

Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 3,82 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 3,83 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,80 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 8.482.184 Stück.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,86 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 2,16 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,101 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Barclays veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,19 Mrd. GBP – ein Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,419 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

