Notierung im Blick

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

18.09.25 09:30 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3,81 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,40 EUR 0,03 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 3,81 GBP. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 3,82 GBP. Bei 3,80 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 391.274 Barclays-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 3,86 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,40 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,16 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 43,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,101 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,08 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Barclays am 22.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Barclays.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,419 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
