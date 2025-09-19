Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Barclays gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 3,81 GBP abwärts.

Die Barclays-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,81 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 3,81 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 3,82 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 602.721 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,89 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,16 GBP. Abschläge von 43,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,101 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.

Barclays ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,19 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,419 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Lloyds-Aktie, Barclays-Aktie & Co.: Britische Banken steigen nach Urteil zu Autofinanzierungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

UBS-Aktie stärker: EU-Bußgeld gegen UBS im Devisenskandal deutlich gesenkt