Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag leichter

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 3,67 GBP.

Die Barclays-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 3,67 GBP abwärts. Die Barclays-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,67 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,73 GBP. Bisher wurden heute 3.842.387 Barclays-Aktien gehandelt.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,78 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,14 GBP fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 71,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,080 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,40 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,08 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7,19 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Barclays dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,419 GBP je Aktie.

