Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag im Minus
Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 3,79 GBP.
Die Barclays-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 3,79 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 3,78 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 3,78 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.791.080 Stück gehandelt.
Bei 3,90 GBP markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 40,96 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.
Am 29.07.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 GBP erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,19 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Barclays.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,418 GBP je Barclays-Aktie.
Analysen zu Barclays plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.2024
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.2024
|Barclays Buy
|UBS AG
