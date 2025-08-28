Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays fällt am Vormittag

Blick auf Barclays-Kurs

Die Aktie von Barclays gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 3,61 GBP.

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 3,61 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,60 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,65 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.837.053 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,78 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,14 GBP. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 40,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,080 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,40 GBP je Barclays-Aktie aus.

Barclays veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,08 GBP je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,19 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,419 GBP fest.

