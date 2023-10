BASF Aktie News: BASF tendiert am Dienstagvormittag schwächer

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 41,45 EUR ab.

Das Papier von BASF befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 41,45 EUR ab. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 41,43 EUR. Mit einem Wert von 41,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 76.758 BASF-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 54,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 38,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 6,14 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 50,32 EUR an.

Am 28.07.2023 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 2,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.305,00 EUR – das entspricht einem Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,63 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

