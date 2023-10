BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Mittag fester

BASF im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 42,21 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 42,21 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 42,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,48 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 469.086 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,04 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 4,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 50,32 EUR an.

Am 28.07.2023 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,37 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17.305,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 23.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,63 EUR je Aktie.

