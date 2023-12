BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Dienstagmittag ins Minus

Blick auf BASF-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 43,36 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 43,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,08 EUR aus. Bei 43,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 425.586 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,65 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 48,41 EUR.

Am 31.10.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15.735,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,30 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

