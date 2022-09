BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 42,67 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 43,15 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,11 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 59.310 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 39,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,73 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,57 EUR für die BASF-Aktie.

Am 27.07.2022 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,03 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.753,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.974,00 EUR ausgewiesen.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 25.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 6,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

