BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 44,38 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 44,38 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 44,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 44,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 376.598 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 19,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 51,20 EUR.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,75 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 26.07.2024 erwartet. BASF dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

