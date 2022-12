BASF Aktie News: BASF macht am Nachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel BASF 47,19 EUR

Um 04:22 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 47,89 EUR nach oben. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.799.905 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 69,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 30,75 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,03 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 26.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 21.946,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.669,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 23.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,73 EUR fest.

