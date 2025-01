BASF Aktie News: BASF am Mittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 42,64 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 42,64 EUR nach oben. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,89 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,53 EUR. Bisher wurden heute 848.529 BASF-Aktien gehandelt.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,77 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,48 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,84 EUR je BASF-Aktie an.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,03 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.02.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 20.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

