BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 41,52 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 41,52 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,08 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 984.175 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,86 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 28.02.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,88 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,09 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,87 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 02.05.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

BASF-Aktie im Plus: Rheinpegel unkritisch

Aktienempfehlung BASF-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse