BASF Aktie News: BASF gibt am Mittwochvormittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 41,53 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 41,53 EUR ab. Bei 41,32 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 199.262 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,58 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,86 EUR an.

Am 28.02.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,88 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

BASF wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 02.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 23.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,22 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

BASF-Aktie im Plus: Rheinpegel unkritisch

Aktienempfehlung BASF-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse