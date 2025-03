BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 53,31 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 53,31 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 53,73 EUR. Bei 53,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.313.547 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 3,28 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 32,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,00 EUR für die BASF-Aktie.

Am 28.02.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,88 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 02.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

