BASF Aktie News: BASF gibt am Mittwochvormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 48,84 EUR.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 48,84 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 48,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75.181 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,47 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,31 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,00 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,55 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,99 Mrd. EUR eingefahren.

Die BASF-Bilanz für Q2 2024 wird am 26.07.2024 erwartet. BASF dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Aktie aus.

