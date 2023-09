BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Abschlägen

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 42,48 EUR ab.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 42,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,13 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 318.732 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,04 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 27,23 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,77 Prozent.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 50,45 EUR.

Am 28.07.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 2,37 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 17.305,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 22.974,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,69 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes BASF-Investment eingefahren

BASF-Aktie leichter: Jefferies senkt Ziel für BASF - Einstufung belassen

STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab