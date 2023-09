BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit roten Vorzeichen

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 42,31 EUR ab.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 42,31 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 42,13 EUR. Mit einem Wert von 42,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 734.532 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. 27,72 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,42 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 50,45 EUR.

Am 28.07.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,37 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17.305,00 EUR im Vergleich zu 22.974,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 präsentieren. Am 23.10.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,69 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

