BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag verlustreich

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 42,45 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 42,45 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,43 EUR nach. Bei 42,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 39.857 BASF-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 54,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 27,30 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 12,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,45 EUR.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,37 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17.305,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.10.2024.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

