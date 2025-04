BASF Aktie News: BASF reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,43 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,43 EUR zu. Bei 45,44 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 113.546 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 17,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 52,14 EUR.

Am 28.02.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei -0,88 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,66 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 17,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.05.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BASF.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie schwächelt: Massive Investition in Ludwigshafen

BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 10 Jahren eingebracht