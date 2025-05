BASF Aktie News: BASF am Nachmittag verlustreich

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 41,34 EUR.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 41,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 40,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.955.860 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 9,53 Prozent Luft nach unten.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 50,00 EUR.

Am 02.05.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,40 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 3,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie im Minus: Jefferies senkt BASF auf 'Hold'

DAX-Konzerne reduzieren 2024 Treibhausgas-Emissionen

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren bedeutet