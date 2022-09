Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,22 EUR

Um 04:22 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 51,10 EUR ab. Die Bayer-Aktie sank bis auf 50,75 EUR. Bei 51,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.363.263 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 24,84 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,91 EUR. Dieser Wert wurde am 06.12.2021 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,39 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,75 EUR.

Bayer ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.819,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.854,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte Bayer die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

