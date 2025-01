Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 19,44 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 19,44 EUR. Bei 19,46 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.993 Bayer-Aktien.

Am 08.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 85,67 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,41 EUR am 27.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 5,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,985 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 27,22 EUR.

Am 12.11.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR gegenüber -4,65 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 9,97 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 03.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

