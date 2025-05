Bayer Aktie News: Bayer steigt am Dienstagnachmittag

Bayer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 24,85 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 24,85 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 25,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,80 EUR. Bisher wurden heute 1.460.270 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 24,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 26,04 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 25,51 EUR.

Am 13.05.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 13,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

