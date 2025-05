Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 25,08 EUR zu.

Das Papier von Bayer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 25,08 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 25,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 866.400 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 23,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 26,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,111 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,51 EUR aus.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

