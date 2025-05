Bayer Aktie News: Bayer tritt am Nachmittag auf der Stelle

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,46 EUR.

Die Bayer-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 24,46 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,09 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 24,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,85 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 955.993 Stück gehandelt.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 26,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 24,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,111 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,14 EUR an.

Am 13.05.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 06.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,54 EUR je Aktie.

