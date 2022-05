Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Bayer 60,82 EUR

Um 16:22 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 60,77 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 61,17 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 60,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.599.110 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,62 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,91 EUR am 06.12.2021. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 38,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,54 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 01.03.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.118,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.995,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 10.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,62 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

