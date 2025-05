Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Bayer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 24,17 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 24,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118.114 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 23,95 Prozent sinken.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,111 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,03 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 05.03.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,43 EUR fest.

