Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 23,48 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 23,48 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 23,55 EUR. Bei 23,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106.891 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 32,16 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,73 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,111 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,14 EUR an.

Am 13.05.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,77 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 11.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

