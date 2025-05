Bayer Aktie News: Bayer am Mittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 23,91 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 23,91 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 24,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.349.624 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 29,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 23,14 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,111 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 25,14 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,77 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,54 EUR je Aktie aus.

