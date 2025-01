Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 19,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 19,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 19,47 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,68 EUR. Bisher wurden heute 151.607 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei 36,09 EUR erreichte der Titel am 08.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,41 EUR am 27.11.2024. Abschläge von 5,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,985 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,22 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 12.11.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,97 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 03.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 4,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Was Analysten von Bayer erwarten

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende