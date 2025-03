Bayer Aktie News: Bären lasten am Mittag auf Bayer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,5 Prozent auf 23,50 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 23,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 23,31 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,96 EUR. Zuletzt wechselten 2.554.001 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,109 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,13 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 05.03.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,12 Prozent zurück. Hier wurden 11,73 Mrd. EUR gegenüber 11,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,50 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

