Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Nachmittag zu

Kurs der Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 26,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 26,59 EUR. Bei 26,73 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 26,53 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 947.490 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 16,72 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 30,87 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,111 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,00 EUR.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,77 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,55 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr bedeutet

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren

Bayer-Aktie gewinnt nach Goldman Sachs-Kaufempfehlung - Chancen in zweiter Jahreshälfte 2025?