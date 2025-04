Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag freundlich

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 20,65 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,4 Prozent auf 20,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 20,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 698.729 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,111 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,29 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 11,73 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,44 EUR je Aktie belaufen.

