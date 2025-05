Bayer Aktie News: Bayer büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 24,22 EUR ab.

Die Bayer-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 24,22 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,20 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,70 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 331.064 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 24,10 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,65 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 05.03.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,73 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

