Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,24 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 22,24 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 22,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 369.976 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 20,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,111 EUR je Bayer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,90 EUR.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,32 EUR gegenüber 2,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,48 EUR je Bayer-Aktie.

