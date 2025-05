Bayer Aktie News: Bayer legt am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 22,69 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 22,69 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 22,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,04 EUR. Bisher wurden heute 1.822.922 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 23,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,111 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 13.05.2025. In Sachen EPS wurden 1,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,49 EUR fest.

