Bayer Aktie News: Bayer büßt am Mittwochmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 24,12 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,5 Prozent auf 24,12 EUR ab. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 23,74 EUR ein. Bei 24,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.226.110 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 28,68 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 23,79 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,65 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,44 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

