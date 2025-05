Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Ausverkauf

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,4 Prozent im Minus bei 22,92 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 7,4 Prozent auf 22,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 22,71 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.652.133 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,82 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,111 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 24,90 EUR angegeben.

Am 13.05.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Bayer die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

