Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 26,09 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 26,09 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 26,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.744 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 101,69 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Abschläge von 4,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Am 11.11.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,06 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag stärker

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain

Neutral für Bayer-Aktie nach UBS AG-Analyse