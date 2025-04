Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 20,78 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 20,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,58 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 20,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.384.785 Stück.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 49,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 11,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,29 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 05.03.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,73 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,44 EUR fest.

