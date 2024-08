Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Mittag

Kurs der Bayer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 25,96 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 25,96 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 26,07 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 250.647 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 51,69 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 99,15 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Mit Abgaben von 3,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,89 EUR an.

Am 06.08.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,92 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,06 EUR je Aktie belaufen.

